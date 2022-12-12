Лукашевич (Паничева) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич (Паничева) Софья Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.06.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.09.1957

Дочь: Новицкая Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Лукашевич Николай Иосифович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.03.1972

Сын: Лукашевич Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Лукашевич Николай Иосифович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашевич Николай Иосифович

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