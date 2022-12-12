Лукашевич (Паничева) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1957
Дочь: Новицкая Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Лукашевич Николай Иосифович
Рождение ребёнка
04.03.1972
Сын: Лукашевич Вадим Николаевич
Отец ребёнка: Лукашевич Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно