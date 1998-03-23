Лукашевич Николай Иосифович
Место рождения
Дата рождения16.07.1933
Дата смерти23.03.1998
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1933
Рождение ребёнка
24.09.1957
Дочь: Новицкая Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Лукашевич Софья Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1972
Сын: Лукашевич Вадим Николаевич
Мать ребёнка: Лукашевич Софья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1998
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область