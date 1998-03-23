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Лукашевич Николай Иосифович

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

16.07.1933

Дата смерти

23.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1933

Отец: Лукашевич Иосиф Иосифович

Мать: Лукашевич Любовь Михайловна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.09.1957

Дочь: Новицкая Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Лукашевич Софья Александровна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.03.1972

Сын: Лукашевич Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Лукашевич Софья Александровна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашевич Софья Александровна

Смерть
23.03.1998
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
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