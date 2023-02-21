Лукашевич (Скобелева) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич (Скобелева) Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Скобелев Михаил Михайлович

Мать: Скобелева Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
04.04.1928

Дочь: Лукашевич Алла Иосифовна

Отец ребёнка: Лукашевич Иосиф Иосифович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.07.1933

Сын: Лукашевич Николай Иосифович

Отец ребёнка: Лукашевич Иосиф Иосифович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.10.1935

Дочь: Гулевская Нелли Иосифовна

Отец ребёнка: Лукашевич Иосиф Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашевич Иосиф Иосифович

Смерть
1999
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