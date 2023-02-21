Лукашевич (Скобелева) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
04.04.1928
Дочь: Лукашевич Алла Иосифовна
Отец ребёнка: Лукашевич Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
16.07.1933
Сын: Лукашевич Николай Иосифович
Отец ребёнка: Лукашевич Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
06.10.1935
Дочь: Гулевская Нелли Иосифовна
Отец ребёнка: Лукашевич Иосиф Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999