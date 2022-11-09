Гулевская (Лукашевич) Нелли Иосифовна 06.10.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Гулевская (Лукашевич) Нелли Иосифовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.10.1935

Отец
Лукашевич Иосиф ИосифовичНеизвестно г.р.
Мать
Лукашевич (Скобелева) Любовь Михайловна1901 г.р.
Супруги
Гулевский Александр Александрович1934 г.р.
Дети
Гулевский Сергей Александрович?.08.1965 г.р.
Гулевский Юрий Александрович?.09.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935

Отец: Лукашевич Иосиф Иосифович

Мать: Лукашевич (Скобелева) Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулевский Александр Александрович

Рождение ребёнка
?.08.1965

Сын: Гулевский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гулевский Александр Александрович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Рождение ребёнка
?.09.1968

Сын: Гулевский Юрий Александрович

Отец ребёнка: Гулевский Александр Александрович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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