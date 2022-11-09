Гулевская (Лукашевич) Нелли Иосифовна
женский, родилась 06.10.1935
ОтецЛукашевич Иосиф ИосифовичНеизвестно г.р.
МатьЛукашевич (Скобелева) Любовь Михайловна1901 г.р.
Супруги
Гулевский Александр Александрович1934 г.р.
Дети
Гулевский Сергей Александрович?.08.1965 г.р.
Гулевский Юрий Александрович?.09.1968 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1965
Сын: Гулевский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гулевский Александр Александрович
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.09.1968
Сын: Гулевский Юрий Александрович
Отец ребёнка: Гулевский Александр Александрович
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край