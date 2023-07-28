Гулевский Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1965
Сын: Гулевский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гулевская Нелли Иосифовна
Рождение ребёнка
?.09.1968
Сын: Гулевский Юрий Александрович
Мать ребёнка: Гулевская Нелли Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно