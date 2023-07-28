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Гулевский Александр Александрович

Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.08.1965

Сын: Гулевский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гулевская Нелли Иосифовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.09.1968

Сын: Гулевский Юрий Александрович

Мать ребёнка: Гулевская Нелли Иосифовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулевская Нелли Иосифовна

Смерть
Неизвестно