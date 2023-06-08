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Паршиков Георгий Ефремович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 02.10.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 02.10.1813

Отец: Паршиков Ефрем Иванович

Мать: Паршикова Устиния Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Параскева Павловна

Рождение ребёнка
1833 или 1835

Сын: Паршиков Варфоломей Георгиевич

Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Паршиков Агафон Георгиевич

Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна

Смерть
Неизвестно

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