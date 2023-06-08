Паршиков Георгий Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.10.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.10.1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 или 1835
Сын: Паршиков Варфоломей Георгиевич
Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Паршиков Агафон Георгиевич
Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна
Смерть
Неизвестно