Зенкина Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Паршиков Варфоломей Георгиевич
Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
01.03.1852
Отец ребёнка: Зенкин Яков Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенкин Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно