Зенкина Параскева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкина Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Паршиков Варфоломей Георгиевич

Отец ребёнка: Паршиков Георгий Ефремович

Рождение ребёнка
01.03.1852

Сын: Зенкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Зенкин Яков Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Георгий Ефремович

Смерть
Неизвестно