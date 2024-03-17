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Зенкин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

02.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Параскева Павловна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ложкина (Зенкина) Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1852

Сын: Зенкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.01.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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