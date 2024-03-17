Зенкин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти02.01.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Зенкина (Зенкина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ложкина (Зенкина) Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1852
Мать ребёнка: Зенкина Параскева Павловна
Смерть
02.01.1857