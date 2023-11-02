Паршиков Агафон Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
24.10.1862
Рождение ребёнка
19.07.1864
Дочь: Паршикова Мария Агафоновна
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Марковна
Рождение ребёнка
15.02.1866
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Марковна
Рождение ребёнка
02.10.1868
Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Марковна