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Паршиков Агафон Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Паршиков Георгий Ефремович

Мать: Зенкина Параскева Павловна

Бракосочетание
24.10.1862

Жена: Паршикова Феодосия Марковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1864

Дочь: Паршикова Мария Агафоновна

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Марковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1866

Сын: Кунин Тимофей Агафонович

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Марковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1868

Сын: Кунин Андрей Агафонович

Мать ребёнка: Паршикова Феодосия Марковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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