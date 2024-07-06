Паршикова Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799 или 1800
Сын: Паршиков Георгий Ефремович
Отец ребёнка: Паршиков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Около 02.10.1813
Сын: Паршиков Георгий Ефремович
Отец ребёнка: Паршиков Ефрем Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814 или 1816
Сын: Паршиков Степан Ефремович
Отец ребёнка: Паршиков Ефрем Иванович
Смерть
Неизвестно