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Паршикова Устиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1799 или 1800

Сын: Паршиков Георгий Ефремович

Отец ребёнка: Паршиков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Около 02.10.1813

Сын: Паршиков Георгий Ефремович

Отец ребёнка: Паршиков Ефрем Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814 или 1816

Сын: Паршиков Степан Ефремович

Отец ребёнка: Паршиков Ефрем Иванович

Смерть
Неизвестно

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