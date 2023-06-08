Паршиков Степан Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 или 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паршикова Мария
Рождение ребёнка
1835 или 1836
Сын: Паршиков Гордей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Курбатова (Паршикова) Агриппина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Паршиков Митрофан Степанович
Мать ребёнка: Паршикова Агафия Маркелловна
Рождение ребёнка
05.12.1852
Сын: Паршиков Николай Степанович
Мать ребёнка: Паршикова Агафия Маркелловна
Рождение ребёнка
16.03.1855
Сын: Паршиков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Паршикова Агафия Маркелловна
Бракосочетание
19.02.1861
Второй брак для Татьяны Егоровой Киселевой.
Смерть
Неизвестно