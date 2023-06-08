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Паршиков Степан Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 или 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1816

Отец: Паршиков Ефрем Иванович

Мать: Паршикова Устиния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршикова Агафия Маркелловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршикова Мария

Рождение ребёнка
1835 или 1836

Сын: Паршиков Гордей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Курбатова (Паршикова) Агриппина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Паршиков Митрофан Степанович

Мать ребёнка: Паршикова Агафия Маркелловна

Рождение ребёнка
05.12.1852

Сын: Паршиков Николай Степанович

Мать ребёнка: Паршикова Агафия Маркелловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1855

Сын: Паршиков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Паршикова Агафия Маркелловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.02.1861

Жена: Паршикова Татьяна Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Татьяны Егоровой Киселевой.
Смерть
Неизвестно

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