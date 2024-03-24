Алексеев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Федор
Мать: Алексеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ньургустаана Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ньургуйаана
Мать ребёнка: Алексеева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Куннэй Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Мария