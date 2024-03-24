Алексеев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1969

Дочь: Гаврильева Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Алексеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Станислав Федорович

Мать ребёнка: Алексеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Федорович

Мать ребёнка: Алексеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Альберт Федорович

Мать ребёнка: Алексеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Алексеева Мария

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