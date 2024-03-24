Алексеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ньургустаана Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ньургуйаана
Отец ребёнка: Алексеев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Куннэй Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно