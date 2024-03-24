Алексеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1969
Дочь: Гаврильева Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Станислав Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Альберт Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор