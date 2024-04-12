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Попов Георгий Александрович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

06.05.1978

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1978

Отец: Попов Александр Степанович

Мать: Попова Антонида Тимофеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
30.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Марина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Марина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Марина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Гознак, программист
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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