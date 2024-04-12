Попов Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения06.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1978
Рождение ребёнка
30.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Марина Александровна
Рождение ребёнка
29.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Гознак, программист
Место жительства
Неизвестно