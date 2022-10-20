Попов Александр Степанович
Место рожденияОсинский р-н, Паль, д. Кирпичи
Дата рождения24.12.1938
Дата смерти20.10.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1938
Отец: Стефан Степан
Осинский р-н, Паль, д. Кирпичи
Бракосочетание
24.12.1959
Рождение ребёнка
22.11.1964
Сын: Попов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.02.1967
Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.05.1978
Сын: Попов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.2022