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Попов Александр Степанович

Место рождения

Осинский р-н, Паль, д. Кирпичи

Дата рождения

24.12.1938

Дата смерти

20.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1938

Отец: Стефан Степан

Мать: Болотова Антонина Трофимовна

Осинский р-н, Паль, д. Кирпичи
Бракосочетание
24.12.1959

Жена: Попова Антонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.11.1964

Сын: Попов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1967

Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.05.1978

Сын: Попов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
20.10.2022
Пермь, Пермский, Пермский край
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