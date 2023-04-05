Устюжанинова (Попова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанинова (Попова) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1967

Отец: Попов Александр Степанович

Мать: Попова Антонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.08.1990

Дочь: Сазонова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Устюжанинов Владимир Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1991

Дочь: Сизикова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Устюжанинов Владимир Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.05.2000

Дочь: Устюжанинова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Устюжанинов Владимир Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
РЖД
Место жительства
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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