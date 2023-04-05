Устюжанинова (Попова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1967
Рождение ребёнка
09.08.1990
Дочь: Сазонова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Устюжанинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1991
Дочь: Сизикова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Устюжанинов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.05.2000
Дочь: Устюжанинова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Устюжанинов Владимир Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
РЖД
Место жительства
Неизвестно