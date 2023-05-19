Попова (Мулюкина) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мулюкина) Марина Александровна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.08.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1979

Отец: Нохрин Вячеслав

Мать: Мулюкина Нурия Х

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
30.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Георгий Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Георгий Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Георгий Александрович

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