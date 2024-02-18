Велеславов Петр Ефимович
Место рожденияRepublic of Karelia Russia
Дата рождения1888
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1918
Сын: Велеславов Василий Петрович
Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна
Рождение ребёнка
25.12.1920
Рождение ребёнка
21.05.1923
Сын: Велеславов Николай Петрович
Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Корнева (Велеславова) Юлия Петровна
Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна
Смерть
28.12.1937