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Велеславов Петр Ефимович

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Место рождения

Republic of Karelia Russia

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Серебренникова (Велеславова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Велеславов Василий Петрович

Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Veleslavova (Велеславова) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Велеславов Николай Петрович

Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Корнева (Велеславова) Юлия Петровна

Мать ребёнка: Велеславова (Максимовна) Акулина Павловна

Смерть
28.12.1937

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