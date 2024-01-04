Корнева (Велеславова) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Велеславова) Юлия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Велеславов Петр Ефимович

Мать: Велеславова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1991
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