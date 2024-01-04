Велеславов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
28.06.1946
Сын: Велеславов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965