Велеславов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Велеславов Петр Ефимович

Мать: Велеславова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1946

Сын: Велеславов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1965
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