Велеславов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1946
Дата смерти28.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1946
Отец: Велеславов Василий Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велеславова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велеславова Галина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.06.1996
Похороны
Неизвестно
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Russia