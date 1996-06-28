Велеславов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелеславов Юрий Васильевич

Велеславов Юрий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1946

Дата смерти

28.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1946

Отец: Велеславов Василий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Велеславова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Велеславова Галина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.06.1996
Похороны
Неизвестно
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close