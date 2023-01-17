Паньков Михаил Василитович
Место рождения
Дата рождения15.11.1922
Дата смерти?.02.1957
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922
Бракосочетание
04.02.1945
Реутово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панькова Евдокия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
после ВОВ был директором мясокомбината в пос. Золотухино, председателем Донского сельсовета
Образование
Неизвестно
не закончил школу
Смерть
?.02.1957
Причина смерти: Убийство