Паньков Михаил Василитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаньков Михаил Василитович

Паньков Михаил Василитович

avatar

Место рождения

Донское, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.11.1922

Дата смерти

?.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1922

Отец: Паньков Василит Федорович

Мать: Панькова Евдокия Федоровна

Донское, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.02.1945

Жена: Панькова Евдокия Николаевна

Реутово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панькова Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
после ВОВ был директором мясокомбината в пос. Золотухино, председателем Донского сельсовета
Образование
Неизвестно
не закончил школу
Смерть
?.02.1957
Донское, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Убийство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close