Панькова (Панькова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Панькова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1922

Сын: Паньков Михаил Василитович

Отец ребёнка: Паньков Василит Федорович

Донское, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньков Василит Федорович

Смерть
Неизвестно
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