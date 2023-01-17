Панькова (Михайлова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
04.02.1945
Реутово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паньков Михаил Василитович
Смерть
2004
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно