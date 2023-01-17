Панькова (Михайлова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Михайлова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Михайлов Николай Григорьевич

Мать: Михайлова Вера Матвеевна

Кузьминка, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
04.02.1945

Муж: Паньков Михаил Василитович

Реутово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паньков Михаил Василитович

Смерть
2004
Донское, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Донское, Золотухинский муниципальный район, Курская область
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