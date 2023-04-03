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Левер Абрам Беркович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Мать: Левер Сосса Лейбова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левер) Перля Абрамовна

Мать ребёнка: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левер Бер-Гирша Абрамович

Мать ребёнка: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левер) Сара Абрамовна

Мать ребёнка: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
гравер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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