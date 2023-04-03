Левер Абрам Беркович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левер) Перля Абрамовна
Мать ребёнка: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левер Бер-Гирша Абрамович
Мать ребёнка: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левер) Сара Абрамовна
Мать ребёнка: Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
гравер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно