Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1871

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Безпрозванный Гирш Абрамов

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перля Абрамовна

Отец ребёнка: Левер Абрам Беркович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левер Бер-Гирша Абрамович

Отец ребёнка: Левер Абрам Беркович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара Абрамовна

Отец ребёнка: Левер Абрам Беркович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левер Абрам Беркович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1954
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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