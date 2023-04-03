Левер (Безпрозванная) Двейра Гиршевна
Место рождения?, , ,
Дата рождения1871
Дата смерти1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Безпрозванный Гирш Абрамов
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перля Абрамовна
Отец ребёнка: Левер Абрам Беркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левер Бер-Гирша Абрамович
Отец ребёнка: Левер Абрам Беркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара Абрамовна
Отец ребёнка: Левер Абрам Беркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левер Абрам Беркович
Смерть
1954