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Левер Сосса Лейбова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

06.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левер) Дина Береловна

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левер Абрам Беркович

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левер) Сора Берковна

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левер Лейб-Давид Берков

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Левер Израиль Беркович

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кнот (Левер) Хая Берковна

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Герман (Левер) Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб 422-3-8 | № 2 Родилась 1 Января и молитвована того же числа сего 1865 года в Санкт-Петербурге у Рядоваго гарниста Л.Гв.Стрелковаго Баталиона Императорской фамилии Берки Левера и законной е... Показать все
Смерть
06.02.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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