Левер Сосса Лейбова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти06.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левер) Дина Береловна
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левер Абрам Беркович
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левер) Сора Берковна
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кнот (Левер) Хая Берковна
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Герман (Левер) Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Отец ребёнка: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
ЦГИА СПб 422-3-8 | № 2 Родилась 1 Января и молитвована того же числа сего 1865 года в Санкт-Петербурге у Рядоваго гарниста Л.Гв.Стрелковаго Баталиона Императорской фамилии Берки Левера и законной е... Показать все
Смерть
06.02.1913