Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

24.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Левер Израиль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Левер Израиль Беркович

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

?, , ,
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кнот Хая Берковна

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

?, , ,
Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 422-3-8 | № 2 Родилась 1 Января и молитвована того же числа сего 1865 года в Санкт-Петербурге у Рядоваго гарниста Л.Гв.Стрелковаго Баталиона Императорской фамилии Берки Левера и законной е... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Береловна

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левер Абрам Беркович

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сора Берковна

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левер Лейб-Давид Берков

Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левер Сосса Лейбова

Работа или профессия
Неизвестно
отставной горнист
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.07.1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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