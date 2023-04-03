Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти24.07.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Левер Израиль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
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Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кнот Хая Берковна
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
?, , ,
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
ЦГИА СПб 422-3-8 | № 2 Родилась 1 Января и молитвована того же числа сего 1865 года в Санкт-Петербурге у Рядоваго гарниста Л.Гв.Стрелковаго Баталиона Императорской фамилии Берки Левера и законной е... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Береловна
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левер Абрам Беркович
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сора Берковна
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левер Сосса Лейбова
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левер Сосса Лейбова
Работа или профессия
Неизвестно
отставной горнист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1890