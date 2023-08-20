Дубовик Илья Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Дубовик Борис Ильич
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: Шорохова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Игорь Ильич
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Марина Ильинична
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно