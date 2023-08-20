Дубовик Илья Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Илья Христофорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Дубовик Борис Ильич

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: Шорохова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Игорь Ильич

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Константин Ильич

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Марина Ильинична

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Владимир Ильич

Мать ребёнка: Дубовик Софья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно
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