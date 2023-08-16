Шорохова (Дубовик) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Дубовик) Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1914

Дата смерти

09.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914

Отец: Дубовик Илья

Мать: Дубовик Софья

Рождение ребёнка
28.01.1935

Сын: Шорохов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кульпин Аркадий Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорохов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Александр Александрович

Смерть
09.07.1978
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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