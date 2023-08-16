Шорохова (Дубовик) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1914
Дата смерти09.07.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914
Отец: Дубовик Илья
Мать: Дубовик Софья
Рождение ребёнка
28.01.1935
Сын: Шорохов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кульпин Аркадий Александрович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шорохов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1978
Ангарск, Ангарское, Иркутская область