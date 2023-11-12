Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Григорьева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим

Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Романова Мария Степановна

Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Дарья Степановна

Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Василий Степанович

Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Степан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим

Смерть
Неизвестно
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