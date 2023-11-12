Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Григорьева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Романова Мария Степановна
Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Дарья Степановна
Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Василий Степанович
Отец ребёнка: Пименов Степан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим
Смерть
Неизвестно