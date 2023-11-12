Пименов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пименов Степан Афанасьевич
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Пименова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пименова Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Пименова Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно