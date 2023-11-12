Пименов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пименов Степан Афанасьевич

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Пименова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пименова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Пименова Антонина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Антонина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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