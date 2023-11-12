Пименов Степан Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1925
Дочь: Романова Мария Степановна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пименов Василий Степанович
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно