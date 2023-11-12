Пименов Степан Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Степан Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1925

Дочь: Романова Мария Степановна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Дарья Степановна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Василий Степанович

Мать ребёнка: Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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