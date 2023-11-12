Григорьева (Ковширина) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти12.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1947
Дочь: Федорук Валентина Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
08.02.1950
Дочь: Бочковская Раиса Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
12.10.1965
Дочь: Панова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1992