Григорьева (Ковширина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ковширина) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

12.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Ефим

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
29.10.1947

Дочь: Федорук Валентина Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
08.02.1950

Дочь: Бочковская Раиса Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
12.10.1965

Дочь: Панова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Ефимович

Смерть
12.03.1992
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