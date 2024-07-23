Голыгин Егор Никитич
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Голыгин Никита Силович
Мать: Голыгина Лукья Ивановна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Васса Егоровна
Мать ребёнка: Голыгина Параскева Зиновьевна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Голыгина Параскева Зиновьевна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Голыгина Параскева Зиновьевна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно