Голыгин Егор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолыгин Егор Никитич

Голыгин Егор Никитич

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Голыгин Никита Силович

Мать: Голыгина Лукья Ивановна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Параскева Зиновьевна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Васса Егоровна

Мать ребёнка: Голыгина Параскева Зиновьевна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: Голыгин Сила Егорович

Мать ребёнка: Голыгина Параскева Зиновьевна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Сын: Голыгин Ипат Егорович

Мать ребёнка: Голыгина Параскева Зиновьевна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.