Голыгин Ипат Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгин Ипат Егорович

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Голыгин Егор Никитич

Мать: Голыгина Параскева Зиновьевна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ирина Ипатовна

Мать ребёнка: ?

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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