Голыгин Ипат Егорович
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ирина Ипатовна
Мать ребёнка: ?
Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно