Голыгин Никита Силович
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1771
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голыгина Лукья Ивановна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Голыгин Егор Никитич
Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
1837
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости