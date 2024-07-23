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Голыгин Никита Силович

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1771

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Голыгин Сила Малафеевич

Мать: Голыгина Татьяна Гавриловна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голыгина Лукья Ивановна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Голыгин Егор Никитич

Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1817

Сын: Голыгин Макар Никитич

Мать ребёнка: Голыгина Лукья Ивановна

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
1837
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

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