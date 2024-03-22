Парасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Дмитрий Васильевич
Мать: Наталья Иванова
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Упоминание
1782
Рождение ребёнка
1788
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Пахомов
Упоминается в ревизской сказке 1816 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#261
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Пахомов
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1807
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 706 об.