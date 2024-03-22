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Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1807

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1743 г.р.

Муж

Вычислено 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Упоминание
1782
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Пахомов

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1816 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#261
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Пахомов

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Смерть
До 1807
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 706 об.
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