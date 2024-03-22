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Иван Пахомов

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.
1765 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1816 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#261
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Андреевна

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1807
Пирогово, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 706 об.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Дмитриевна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Смерть
1813
Пирогово, Свердловский район, Северный край
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