Иван Пахомов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760
Рождение ребёнка
1788
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Упоминается в ревизской сказке 1816 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#261
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Андреевна
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 706 об.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Дмитриевна
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Смерть
1813