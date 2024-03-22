Наталья Иванова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
1743
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#312
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
До 1763
Муж: Дмитрий Васильевич
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Парасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ненилла Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1772
Сын: Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Смерть
Неизвестно