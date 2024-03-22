Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Иванова

Наталья Иванова

Место рождения

Серково, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Серково, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#312
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
До 1763

Муж: Дмитрий Васильевич

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Парасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ненилла Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1772

Сын: Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close