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Дмитрий Васильевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Василий Дементьевич

Мать: Наталья Дмитриева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Федосья Дмитриевна

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
До 1763

Жена: Наталья Иванова

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Парасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ненилла Дмитриевна

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1772

Сын: Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Смерть
Неизвестно
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