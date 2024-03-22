Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Василий Дементьевич
Мать: Наталья Дмитриева
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Федосья Дмитриевна
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
До 1763
Жена: Наталья Иванова
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Парасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ненилла Дмитриевна
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1772
Сын: Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Смерть
Неизвестно