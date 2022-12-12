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Тюкавин Владимир Андреевич
Тюкавин Владимир Андреевич
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
14.01.1986
Пол
Мужской
Отец
Тюкавин Андрей Валентинович
1961 г.р.
Мать
Тюкавина (Щипунова) Ольга Владимировна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1986
Отец:
Тюкавин Андрей Валентинович
Мать:
Тюкавина Ольга Владимировна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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