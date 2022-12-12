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Тюкавин Владимир Андреевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

14.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1986

Отец: Тюкавин Андрей Валентинович

Мать: Тюкавина Ольга Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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