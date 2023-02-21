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Тюкавин Андрей Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961

Отец: Тюкавин Валентин Васильевич

Мать: Тюкавина Фаина Васильевна

Бракосочетание
14.08.1982

Жена: Тюкавина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Терентьева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Тюкавина Ольга Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.01.1986

Сын: Тюкавин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Тюкавина Ольга Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1987

Дочь: Тюкавина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Тюкавина Ольга Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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