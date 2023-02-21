Тюкавин Андрей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1961
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961
Бракосочетание
14.08.1982
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Терентьева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Тюкавина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
14.01.1986
Сын: Тюкавин Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Тюкавина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
19.04.1987
Дочь: Тюкавина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Тюкавина Ольга Владимировна