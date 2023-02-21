Тюкавина (Щипунова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкавина (Щипунова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962

Отец: Щипунов Владимир Федорович

Мать: Щипунова Тамара Семеновна

Бракосочетание
14.08.1982

Муж: Тюкавин Андрей Валентинович

Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Терентьева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Тюкавин Андрей Валентинович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.01.1986

Сын: Тюкавин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Тюкавин Андрей Валентинович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1987

Дочь: Тюкавина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Тюкавин Андрей Валентинович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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