Тюкавина (Щипунова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1962
Бракосочетание
14.08.1982
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Терентьева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Тюкавин Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
14.01.1986
Сын: Тюкавин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Тюкавин Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
19.04.1987
Дочь: Тюкавина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Тюкавин Андрей Валентинович