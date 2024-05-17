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Полянская -- Феоктиста Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Никифор Гаврилович

Рождение ребёнка
21.06.1881

Сын: Полянский Иван Никифорович

Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Полянская Агрипина Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Полянский Александр Никифорович

Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1898

Сын: Полянский Федор Никифорович

Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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