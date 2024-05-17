Полянская -- Феоктиста Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1881
Сын: Полянский Иван Никифорович
Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Полянская Агрипина Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
08.04.1895
Сын: Полянский Александр Никифорович
Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
04.01.1898
Сын: Полянский Федор Никифорович
Отец ребёнка: Полянский Никифор Гаврилович
Смерть
Неизвестно