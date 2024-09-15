Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
14.04.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
06.02.1907
Сын: Воробьев Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Воробьев Спиридон Сергеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Воробьев Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Воробьев Спиридон Сергеевич
41 33 54 10 5
Рождение ребёнка
21.05.1909
Сын: Воробьев Константин Спиридонович
Отец ребёнка: Воробьев Спиридон Сергеевич
спирино
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Воробьева Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Воробьев Спиридон Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Воробьева Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Воробьев Спиридон Сергеевич
Смерть
Неизвестно