Воробьев Спиридон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Воробьев Сергей
Мать: не указана
в Кирзес 1882 из Тамбовской
Бракосочетание
14.04.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
06.02.1907
Сын: Воробьев Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
04.07.1908
Сын: Воробьев Илья Спиридонович
Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
41 33 54 10 5
Рождение ребёнка
21.05.1909
Сын: Воробьев Константин Спиридонович
Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
спирино
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Воробьева Александра Спиридоновна
Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Воробьева Евдокия Спиридоновна
Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна
Смерть
Неизвестно