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Воробьев Спиридон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Воробьев Сергей

Мать: не указана

в Кирзес 1882 из Тамбовской
Бракосочетание
14.04.1906

Жена: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Воробьев Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Воробьев Илья Спиридонович

Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
41 33 54 10 5
Рождение ребёнка
21.05.1909

Сын: Воробьев Константин Спиридонович

Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Воробьева Александра Спиридоновна

Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Воробьева Евдокия Спиридоновна

Мать ребёнка: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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