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Полянский Никифор Гаврилович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Полянский Гавриил Анисимович

Мать: Полянская -- Параскева Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская -- Феоктиста Максимовна

Рождение ребёнка
21.06.1881

Сын: Полянский Иван Никифорович

Мать ребёнка: Полянская -- Феоктиста Максимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Полянская Агрипина Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская -- Феоктиста Максимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воробьева (Полянская) Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская -- Феоктиста Максимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Полянский Александр Никифорович

Мать ребёнка: Полянская -- Феоктиста Максимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.01.1898

Сын: Полянский Федор Никифорович

Мать ребёнка: Полянская -- Феоктиста Максимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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